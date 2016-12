Rifiuta la chemioterapia: giovane madre muore di cancro a Rimini

La famiglia, divisa tra rabbia e dolore per aver tentato invano di convincerla, vuole soprattutto darle l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Ermete, poi - come riporta il Resto del Carlino - deciderà che cosa fare, come agire; perché ci sarebbe una persona che la consigliava su come applicare le teorie del dottore tedesco e sconfiggere il male con metodi naturali e primitivi.



Il chirurgo che l’ha operata, Domenico Samorani, responsabile della Chirurgia del seno dell’ospedale di Santarcangelo è furente: "Ha subito un intervento al seno quattro anni fa. Era un tipo di tumore guaribile nel 93-95% a cinque anni dall'operazione, ma a patto che facesse la chemioterapia. Ma non l'ha fatto. Fin da subito mi ha detto che non si sarebbe sottoposta a chemio. Le avevo detto senza mezzi termini che così sarebbe morta, ma lei mi aveva risposto che non voleva morire di chemio e avrebbe fatto altre cure". Il metodo Hamer, appunto. Che prevedeva impacchi di ricotta e decotti di ortiche.