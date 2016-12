Padova, feto sepolto in giardino: indagati due fidanzati di 17 e 18 anni

Due giovani fidanzati sono indagati per infanticidio dopo che nel giardino della ragazza sono stati ritrovati i resti di un feto. A fare la macabra scoperta i carabinieri, allertati dai medici dell'ospedale di Camposampiero ( Padova ), dove la 17enne era arrivata con il compagno 18enne in preda a una forte emorragia. La giovane, che aveva dato un nome falso, ha subito destato i sospetti dei sanitari, che hanno segnalato il caso alle forze dell'ordine.

La giovane, di origine albanese, si trova ancora in osservazione in ospedale. Sono in corso indagini per valutare l'eventuale coinvolgimento della famiglia della 17enne.



Le analisi mediche dovranno stabilire l'età del feto sepolto, per capire se fosse superiore ai tre mesi consentiti per legge ai fini dell'aborto.