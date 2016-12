Nonna serve ai nipoti la cioccolata scaduta 25 anni fa: cinque intossicati

Come ogni nonna che si rispetti ha offerto ai suoi due nipotini, al loro papà e a un amichetto cioccolata calda e biscotti. Peccato solo che il preparato in polvere risalisse a 25 anni fa, al 1990, e fosse quindi scaduto. Risultato: i quattro e la stessa nonna, residente a Vicenza, sono rimasti intossicati. Crampi allo stomaco, nausea, diarrea e prognosi tra i 5 e i 21 giorni. Per nonna Rosetta è scattata la denuncia d'ufficio per lesioni colpose.