Killer dei gatti nel Padovano, allarme gira su Facebook:"Tenete i mici in casa"

L'ultimo caso è capitato a Sant'Agostino: un gatto è stato colpito con pallini sparati da fucile ad aria compressa. Rientrato in casa ferito è stato subito soccorso dai proprietari ma per lui non c'è stato nulla da fare. E di casi simili nel Padovano ce ne sono stati diversi nei giorni scorsi tanto da far scattare sui social un allarme: "Tenete i mici in casa".

Per primi sono stati i volontari che si occupano di animali nella zona di Albignasego a denunciare il ferimento di altri felini. E su Facebook c'è chi sostiene di avere prova di persone che hanno acquistato fucili ad aria compressa proprio per lanciarsi in questa caccia al gatto. E poi diverse sparizioni di mici nella zona. Insomma, il tam tam tramite Facebook si è presto trasformato in terrore.



E tramite alcuni giornali locali è intervenuto anche l'assessore di Albignasego, Enrico Bado, da sempre sensibile alle tematiche animaliste: "Mi auguro che le forze dell'ordine identifichino il responsabile; un individuo del genere va messo in condizione di non nuocere e deve pagare per quanto ha commesso".