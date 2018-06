Imprenditore stanzia fondo maternità: aumento in busta paga per chi fa figli

L'agenzia per il lavoro di Sposato, dopo un piccolo arresto è tornata a crescere e ora ha un fatturato di 100 milioni. Nel caso in cui il fondo funzionasse Sposato ipotizza di poter stanziare nuore risorse. L'imprenditore alla Stampa spiega: "Lo so cosa pensano i maligni". "Ma io non credo che sia il tipo di contratto a favorire la ripresa dell'occupazione e neppure il precariato". E' il contrario qui l'economia è ripartita. E' innegabile". E mentre c'è chi stenta ad assumere all'Eurointerim lavorano 150 persone in 40 filiali sparse sul territorio.



"Per Eurointerim - afferma Luigi Sposato riferendosi al contributo economico ma anche ad altre iniziative aziendali - è fondamentale l'attenzione verso le risorse umane e la conciliazione dei tempi casa-lavoro, ai fini del miglioramento del clima aziendale e familiare. Quest'anno nel mese di maggio i dipendenti hanno ricevuto un premio aggiuntivo pari al doppio della normale mensilità ed è stato inoltre istituito un fondo per incentivare la maternità in azienda".