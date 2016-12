Electrolux, Ferragosto di lavoro per non fermare la produzione

All'alba di Ferragosto erano in 101 davanti ai cancelli dell'Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso, pronti a lavorare nel giorno di Ferragosto. Si sono presentati volontariamente sul posto di lavoro, disattendendo l'invito dei sindacati a non lavorare al super festivo. La presenza dei dipendenti ha permesso l'attivazione di due linee per non fermare la produzione dei frigoriferi richiesti dal mercato.