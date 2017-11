Cortina, critica cameriera di colore in abito ampezzano: "E' una questione di contestualizzazione"

Nessuna discriminazione, "solo una questione di contestualizzazione". A parlare è Fabio Cenerini , l'autore della contestata recensione su Tripadvisor in cui si è lanciato contro una cameriera di colore . "Sinceramente - aveva scritto - non ho apprezzato una persona di colore a servire con costume parzialmente ampezzano. Se fossimo in un ristorante internazionale a Milano sarebbe diverso, ma sarebbe come andare in Marocco e in un ristorante tipico invece di trovare un marocchino che serve in tavola in abito tradizionale, ci trovassi un tedesco biondo vestito da marocchino. Assurdo!".

A sollevare il caso sono stati Ludovica Rubbini e il marito chef Riccardo Gaspari, i titolari de El Brite de Larieto, agriturismo di charme a Cortina, sconcertati dalla recensione che hanno trovato sul portale. Cenerini, capogruppo in Consiglio comunale a La Spezia della lista Toti, aveva pranzato qualche giorno fa nel locale cortinese, godendosi la pace della malga. Poi aveva fatto calare la scure del giudizio attraverso Tripadvisor.



Le sue parole hanno subito indignato i proprietari del locale, i quali hanno sottoposto il commento al giudizio dei gestori di Tripadvisor, sottolineando il pregiudizio e l'incitamento all'odio in esso contenuti. La prima risposta, tuttavia, è stata che la recensione "rispetta le linee guida del sito. La nostra community è globale e multiculturale". Poi, quando la vicenda è deflagrata sui media, Tripadvisor ci ha ripensato: "Dopo aver rivisto la nostra decisione iniziale - ha scritto il portale -, siamo giunti alla conclusione che la recensione non era conforme alle nostre linee guida ed è stata quindi rimossa. Lavoreremo per assicurarci che la nostra policy venga rispettata in maniera più scrupolosa in futuro".



Cenerini, svelando lui stesso di essere stato l'autore del post, ha replicato spiegando che "forse il locale, dove non tornerò ma solo perché non ho mangiato bene, voleva farsi pubblicità. Non mi aspettavo questa polemica, ormai non siamo più liberi di dire nulla se non vogliamo passare da razzisti". "Frequento abitualmente - ha proseguito - locali in cui a tavola servono extracomunitari. Frequento ristoranti marocchini a Parigi mentre non frequento ristoranti etnici dove ci sono italiani. Non mi piace. E' un discorso di contesto".