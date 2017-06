Cade un elicottero militare nel Padovano: salvi i sei passeggeri

Un elicottero militare dell'esercito polacco impegnato in un'esercitazione si è schiantato al suolo a Massanzago, in provincia di Padova. I passeggeri, cinque militari polacchi e un francese, si sono salvati: al momento non vi sono informazioni certe sulle loro condizioni. Il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza, ma dopo l'impatto col terreno il velivolo ha preso fuoco. L'incendio è stato domato dai pompieri.

L'elicottero militare era decollato dalla base aerea di Rivolto in provincia di Udine e viaggiava in formazione con altri elicotteri per un' esercitazione. A un certo punto, gli occupanti degli altri mezzi si sono accorti di un principio d'incendio partito da una turbina dell'elicottero. E' scattato immediatamente l'allarme e il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza in un campo agricolo ma, quando ha toccato terra, il mezzo ha preso fuoco.



I sei componenti dell'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo da soli e sono stati poi affidati ai medici del 118. Nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i pompieri di Padova e Cittadella.