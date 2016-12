Bassano, donna incinta al settimo mese muore improvvisamente

Una 35enne, Marta Lazzarin, è morta in sala parto a Bassano del Grappa. La 35enne, che era al settimo mese di gravidanza, era arrivata in ospedale con febbre alta e dolori allo stomaco, la sera del 29 dicembre. La donna è stata ricoverata subito dopo che è stato scoperto che il feto era morto, probabilmente nei giorni precedenti. Durante il travaglio la situazione è peggiorata e la Lazzarin non ce l'ha fatta.

La donna era residente nella cittadina del Grappa e lavorava come manager nel settore dei viaggi turistici. Nel primo pomeriggio era entrata al nosocomio del San Bassiano perché accusava febbre molto alta e dolori al ventre. Subito visitata da un'ostetrica, alla donna è stata riscontrata la rottura delle membrane e la fuoriuscita del liquido amniotico, mentre l'ecografia aveva evidenziato l'assenza del battito del bambino che aveva in grembo, diagnosticando quindi la morte del feto, avvenuta probabilmente nei giorni precedenti.



I medici hanno deciso di trasferirla immediatamente in sala parto, ma durante il travaglio la situazione è peggiorata: la 34enne è entrata in coma e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, durati diverse ore; in serata i sanitari hanno dichiarato il decesso della donna.