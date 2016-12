Treviso, cade ultraleggero: due morti

foto Ansa 18:47 - Un aereo da turismo è caduto a Colfosco di Grave di Piave, nel Trevigiano. Nell'impatto con la superficie sono morte due persone. Il mezzo è finito contro le linee dell'alta tensione e poi è precipitato. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118. - Un aereo da turismo è caduto a Colfosco di Grave di Piave, nel Trevigiano. Nell'impatto con la superficie sono morte due persone. Il mezzo è finito contro le linee dell'alta tensione e poi è precipitato. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118.

Le due vittime sono turisti inglesi che erano decollati da Caorle in provincia di Venezia. L'ultraleggero, immatricolato in Svizzera, era partito insieme ad un altro velivolo. I due occupanti avevano detto di voler fare un giro turistico sulla Pedemontana trevigiana. Durante il volo l'ultraleggero ha urtato in cavi dell'alta tensione, precipitando al suolo e incendiandosi. Accortisi dell'accaduto gli occupati del secondo aereo sono riusciti ad atterrare nella zona. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Treviso sul luogo dell'incidente si è recato anche un elicottero del comando di Mestre.