Treviso, vietato piangere ai funerali

foto Afp 08:26 - A Ramera, nel Trevigiano, arriva il vademecum firmato dal vescovo su come comportarsi ai funerali. Niente discorsi commemorativi da parte di parenti e conoscenti durante la cerimonia, niente ingresso in chiesa dei fiori destinati al cimitero: ma soprattutto, a leggere bene i punti, divieto di cedere all’emozione del pianto. E scattano le polemiche. Nemmeno una lacrima per il caro estinto? - A Ramera, nel Trevigiano, arriva il vademecum firmato dal vescovo su come comportarsi ai funerali. Niente discorsi commemorativi da parte di parenti e conoscenti durante la cerimonia, niente ingresso in chiesa dei fiori destinati al cimitero: ma soprattutto, a leggere bene i punti, divieto di cedere all’emozione del pianto. E scattano le polemiche. Nemmeno una lacrima per il caro estinto?

Tra i punti del vademecum infatti, come riporta la Tribuna di Treviso, c'è anche quello che afferma: "L’aspetto emozionale non deve prevalere sull’impegno di una partecipazione assembleare che si sforza, anche in questa circostanza, di esprimere la propria fede nel Cristo risorto, vincitore della morte". Proprio questa frase ha acceso più di altre il dibattito tra i parrocchiani. Cosa significa? Non si può piangere per qualcuno che muore?