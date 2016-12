Vicenza, donna ustionata con l'acido

La donna, sposata, abita in una villetta bifamiliare alla periferia di Vicenza. Secondo il racconto che lei stessa ha fatto agli investigatori, verso le 14.30 ha sentito suonare alla porta e convinta che fossero i suoceri che vivono a fianco, ha aperto senza timore.



Ha quindi denunciato di essere stata aggredita sulla porta di casa da due sconosciuti incappucciati che l'hanno poi costretta a gettarsi addosso una sostanza caustica, provocando delle ustioni a un braccio e a un gluteo. La sostanza caustica era contenuta in una bottiglia che è stata recuperata sul posto dagli investigatori.



Aveva ricevuto minacce - La donna si era presentata ieri sera alla polizia per segnalare di aver trovato nella propria cassetta della posta alcuni foglietti con frasi minacciose del tipo: "Stai attenta, sappiamo quello che fai". Aveva così deciso di sporgere denuncia contro ignoti. Oggi l'inquietante episodio, sul quale la squadra mobile di Vicenza sta cercando ora di fare piena luce, soprattutto sugli elementi al momento più incongruenti. In ospedale si sono recati subito il Questore di Vicenza, Angelo Sanna, accompagnato dal capo della mobile vicentina, Michele Marchese, che hanno potuto scambiare già alcune parole con la vittima non appena questa è uscita dal reparto di rianimazione ed è stata condotta in corsia, perché le sue condizioni si sono rivelate non gravi. La signora del resto è l'unica testimone della propria aggressione.



Si cerca il serbo che la violentò - La polizia sta cercando di rintracciare in queste ore il serbo, nel 2009 condannato in primo grado a 5 anni per violenza sessuale sulla donna, compiuta nel 2002. I primi controlli dell'uomo, che è in attesa del processo d'appello, non hanno dato esito.



Il racconto del suocero e dei vicini - "L'ho sentita urlare, diceva di stare male, male. Sulle prime non avevo nemmeno capito che fosse stata colpita con l'acido, l'ho vista stesa a terra e ho cercato di aiutarla" ha raccontato il suocero della donna, accorso subito dopo. "Abbiamo sentito delle grida dopo l'ora di pranzo - racconta una nonna, che era a casa con il nipotino - poi ho visto arrivare l'ambulanza e le forze dell'ordine. E' una cosa grave. Non era mai successo nulla di violento in questa zona; ladri certo sì, ma non ci sono telecamere di sorveglianza". "Sono sconcertata come donna - dice un'altra signora - per quello che è successo". Altri residenti hanno saputo della notizia dell'aggressione denunciata dalla donna da altri vicini al ritorno a casa e si dicono anch'essi meravigliati e auspicano che la polizia possa fare chiarezza al più presto.