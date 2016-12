Padova, scoperte le sanguisughe della pompa: truffavano automobilisti, 11 benzinai denunciati

foto LaPresse Correlati Padova, la truffa dei benzinai 11:19 - Non bastano i prezzi alle stelle, ci si mettono anche i benzinai truffatori a mettere le mani nelle tasche degli automobilisti: lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Padova che ha scoperto e denunciato 11 persone che avevano manomesso i distributori frodando centinaia di persone e sottraendo almeno 370mila litri di carburante. Sequestrati una stazione di servizio, 9 impianti privati e 24 colonnine erogatrici. Il blitz si sta allargando ad altri impianti. - Non bastano i prezzi alle stelle, ci si mettono anche i benzinai truffatori a mettere le mani nelle tasche degli automobilisti: lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Padova che ha scoperto e denunciato 11 persone che avevano manomesso i distributori frodando centinaia di persone e sottraendo almeno 370mila litri di carburante. Sequestrati una stazione di servizio, 9 impianti privati e 24 colonnine erogatrici. Il blitz si sta allargando ad altri impianti.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno accertato che i soggetti autori della truffa erano riusciti a commercializzare illecitamente oltre 370mila litri di prodotti petroliferi. Due soli gestori di distributori stradali sono riusciti a sottrarre nel solo 2011 ben 33mila litri di carburante, che i clienti hanno regolarmente pagato. L'indagine ha anche consentito di individuare anche 11 stazioni florovivaistiche che hanno utilizzato 9mila litri di gasolio agricolo, acquistato a tariffe agevolate, per finalità diverse da quelle previste dalla legge.



Sulla carta carburante più litri del dovuto

Tra le irregolarità riscontrate, l'addebito sulla carta carburante del cliente da parte degli esercenti di un maggiore numero di litri, o l'erogazione dalle colonnine distributrici di una quantità di carburante minore di quella apparsa sui display.



La solita truffa del gasolio agricolo

In altri casi veniva usato il gasolio per autotrazione agricola, con prezzo di vendita agevolato, per utilizzi diversi dall'alimentazione delle serre o dei motori dei trattori. E' emerso inoltre che oltre 400mila litri di carburante sarebbero stati venduti attraverso violazioni delle norme fiscali. Ora i finanzieri di Padova stanno chiedendo conto di queste irregolarità ad una ventina di persone, tra benzinai e agricoltori