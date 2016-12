Padova, auto finisce in un canale: 5 morti

foto Ansa Correlati VIDEO - Il recupero dell'auto 17:03 - Cinque immigrati, tre uomini e due donne, sono morti in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel Comune di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, i cinque erano a bordo di una Mercedes, che è finita in un canale, dopo aver sfondato un guardrail in curva. A dare l'allarme un agricoltore che ha visto il mezzo finire sull'acquedotto. - Cinque immigrati, tre uomini e due donne, sono morti in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel Comune di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, i cinque erano a bordo di una Mercedes, che è finita in un canale, dopo aver sfondato un guardrail in curva. A dare l'allarme un agricoltore che ha visto il mezzo finire sull'acquedotto.

A dare l'allarme al 112 è stato un agricoltore, che lavorava con il trattore in un campo vicino, e avrebbe visto l'auto, una Mercedes classe "C", volare nel corso d'acqua. Il veicolo, secondo le prime informazioni, è intestato a un cittadino marocchino.



Da una prima ricostruzione, l'auto dei cinque immigrati sarebbe uscita di strada nell'affrontare una curva a destra, e dopo aver sfondato il guardrail è finita capovolta dentro il canale. Non ci sarebbe stata molta acqua, ma sufficiente ad allagare completamente l'abitacolo; il fatto che la vettura si sia capovolta ha reso impossibile per i cinque mettersi in salvo.



Le vittime, di età comprese tra i 20 e i 30 anni, sono due donne romene, un marocchino di 30, che era alla guida dell'auto, un kosovaro ventenne ed un bosniaco. I cinque risulterebbero essere tutti dipendenti della 'Gascom', un'azienda di commercializzazione di gas per cui lavoravano nel settore commerciale. Dovevano incontrarsi con un gruppo di amici per passare insieme il pomeriggio a Bagnoli in un campo di Paitball, un gioco che simula un combattimento, nel quale si sparano proiettili di vernice.