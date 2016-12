Botte a un 15enne, denunciati tre adolescenti

foto Ansa 07:49 - I carabinieri di Verona hanno denunciato tre minorenni, due 14enni e un 15enne, responsabili di tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un coetaneo. La vittima è stata presa a calci e pugni dai tre, considerati bulli della scuola, costringendola ad affidarsi alle cure dell'ospedale. Dopo le iniziali paure, il 15enne si è presentato in caserma, accompagnato dai genitori, a denunciare le angherie. - I carabinieri di Verona hanno denunciato tre minorenni, due 14enni e un 15enne, responsabili di tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un coetaneo. La vittima è stata presa a calci e pugni dai tre, considerati bulli della scuola, costringendola ad affidarsi alle cure dell'ospedale. Dopo le iniziali paure, il 15enne si è presentato in caserma, accompagnato dai genitori, a denunciare le angherie.

La svolta è arrivata quando i carabinieri sono andati nella scuola per una serie di lezioni sulla legalità. Le parole dei militari hanno convinto il ragazzo a cercare una soluzione a un problema che ormai andava avanti da qualche settimana. Inizialmente erano solo prese in giro e velate minacce, poi i tre giovani indagati hanno pesantemente insultato il coetaneo che è stato preso a calci e pugni in un tentativo di rapina. Fino alla denuncia.