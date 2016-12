Sequestrato il figlio del mitico cavallo Varenne

foto Ap/Lapresse 14:12 - La guardia di finanza di Padova ha sequestrato 12 cavalli da corsa, tra cui anche Mustang Grif, figlio del leggendario Varenne. Il sequestro è stato effettuato nel corso di un'indagine per evasione fiscale a carico del titolare di un'azienda di trasporti. I cavalli sequestrati sono stati ingaggiati nella scuderia del Fondo unico giustizia, sul quale vengono accreditati i proventi generati dalle loro vincite. Ora il purosangue correrà per lo Stato. - La guardia di finanza di Padova ha sequestrato 12 cavalli da corsa, tra cui anche Mustang Grif, figlio del leggendario Varenne. Il sequestro è stato effettuato nel corso di un'indagine per evasione fiscale a carico del titolare di un'azienda di trasporti. I cavalli sequestrati sono stati ingaggiati nella scuderia del Fondo unico giustizia, sul quale vengono accreditati i proventi generati dalle loro vincite. Ora il purosangue correrà per lo Stato.

Il titolare di un'azienda aveva fatto sparire i contributi previdenziali ed assistenziali per oltre 2 milioni di euro di trecento operai. L'uomo aveva una sfrenata passione per i purosangue e per le corse. La documentazione contabile era stipata su due furgoni pronti alla fuga: 20 metri cubi di carteggio, pari a 10 quintali, sono rimasti al palo, nel parcheggio dell'azienda. Lo schema dell'operazione i soldi evasi, che ammontano a circa 4 milioni l'anno per tre anni, venissero riciclati attraverso una fiduciaria svizzera, per poi rientrare in Italia ed essere investiti in purosangue.



L'erede di Varenne

Mustang Grif, giovanissimo e promettente, ha già vinto numerose e prestigiose gare con premi in denaro per oltre 150mila.