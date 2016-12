A Venezia i funerali di Valeria Solesin

Folla e commozione questa mattina in piazza San Marco, a Venezia, per i funerali in forma civile di Valeria Solesin, la ricercatrice 28enne uccisa negli attacchi di Parigi. Alla cerimonia, aperta dall'inno di Mameli e dalla Marsigliese, ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La famiglia di Valeria ha detto di essere aperta anche a interventi da parte del patriarca di Venezia, del rabbino capo e di un imam.