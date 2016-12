Treviso, fiamme devastano hotel

12:16 - Un vasto incendio ha colpito l'hotel Roma a Castelfranco Veneto (Treviso). Attimi di concitazione per un centinaio di ospiti dell'albergo, messi comunque in salvo. Secondo i pompieri non ci sarebbero feriti. Scattato l'allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti con una trentina di uomini e 12 mezzi antincendio ma la vastità delle fiamme non ha ancora permesso di domare l'incendio, scaturito dal sottotetto a causa di un cortocircuito.