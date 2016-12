Padova, sceicco in cerca di guide mondane: vuole modelle

12:51 - Non è il "Principe cerca moglie" ma "Sceicco cerca modelle". Nomi simili ma scopi diversi visto che l'emiro di Dubai in questione è sposato e farà il viaggio proprio con la moglie, i figli e i nipoti. Una ricerca stramba che, però, sarebbe il sogno di moltissime donne: accompagnare la famiglia in giro per il mondo a fare shopping sfrenato ed essere pure pagate 100 euro al giorno. Gioiellerie, case di moda e chi più ne ha più ne metta. Il nobile arabo, per soddisfare questa sua esigenza, si è affidato a un'agenzia di modelle con sede a Padova. I requisiti richiesti sono: età compresa tra 18 e 26 anni, conoscenza perfetta della lingua inglese e, ovviamente, fisico statuario. Compenso: 100 euro al giorno e... spese personali total free! Le prescelte saranno cento e accompagneranno sceicco, famiglia e tutto l'entourage tra le più rinomate città mondane del continente. Aspiranti odalische, quindi, avanti tutta: Ibiza, Parigi e tanti tanti vestiti vi aspettano.