22 aprile 2014 Le accuse di Francesca Cipriani:

14:56 - "Altro che gelosia e malore, sono stata picchiata, anzi mi voleva proprio uccidere". A raccontarlo a Tgcom24 è Francesca Cipriani, finita in ospedale nel Padovano dopo una lite con l'ex fidanzato. L'ex gieffina lancia le accuse, mostra le foto con gli ematomi e ricostruisce la vicenda: "Ho scoperto dei messaggini compromettenti sul telefono del mio ex compagno, ho chiesto spiegazioni e mi ha riempita di botte".

"Non stavamo andando al ristorante e non sono stata male per strada - racconta la Cipriani -. E' successo tutto in casa, mi stavo preparando in bagno quando sul telefonino di Marco (Pavanello, ex corteggiatore di "Uomini e Donne", ndr) è arrivato un sms, così ho scoperto una conversazione piccante con un'altra donna, gli ho chiesto spiegazioni e lui mi ha messo le mani al collo, ha cominciato a scuotermi. Sono riuscita a dargli un calcio ai testicoli e sono scappata fuori, ho chiesto aiuto in strada e sono finita in ospedale".



L'ex gieffina racconta che non è la prima volta che subisce aggressioni: "Era già successo in passato, per questo lo avevo lasciato, dopo mesi lui mi ha chiesto un chiarimento e io ci sono cascata di nuovo. Ma stavolta ho deciso di parlare, anche per tutte quelle donne che subiscono violenza in silenzio. Nelle prossime ore deciderò se sporgere denuncia, ho paura e sono ancora scossa".