Greta, il nuovo amore di Sollecito

12:00 - Raffaele Sollecito aspetta la decisione dei giudici nel nuovo processo d'Appello sull'omicidio Kercher, prevista per il 30 gennaio. Ma nel frattempo pare che si consoli con un nuovo amore. Il fidanzamento non è ufficiale, ma il giovane già ne parlerebbe apertamente agli amici sui social network. Greta Menegaldo, 23 anni, studentessa di Treviso, sarebbe insomma la nuova compagna dell'uomo accusato di aver ucciso Meredith tra l'1 e il 2 novembre 2007.

La storia è seria, assicurerebbe lui agli amici e, come racconta in esclusiva il settimanale "Giallo", i due si sono conosciuti a Verona, dove entrambi studiano. Greta, bionda, carina, che a tempo perso fa anche la modella, abita a Oderzo (Treviso) con il papà e la sorella, ha parenti e amici in Sudamerica, dove Raffaele è già stato in vacanza con lei, prima di tornare in Italia per le udienze del processo.



L'impressione è che il viaggio sia stato solo l'inizio di una storia ad alto tasso romantico, visto il messaggio che Raffaele posta su Facebook a un'amica: "Io stasera mangio sogni prima di sperare di poterli realizzare al mio risveglio con la persona a cui ho regalato il mio cuore".



Negli ultimi tempi, oltre al viaggio in Sudamerica, i due hanno passato anche le feste di Natale insieme, nella casa dove vive lei, passeggiando poi insieme per le vie della cittadina.



Ma quelli che aspettano Raffaele saranno giorni molto difficili: tra una settimana esatta arriverà la sentenza nel processo d'appello in cui lui è accusato di aver ucciso Meredith. L'accusa ha chiesto 26 anni di carcere e il ritiro del passaporto. Ma lui continua a proclamarsi innocente.