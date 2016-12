Aveva rubato dei melograni: è stato assolto dopo tre anni

14:19 - Assolto per "fatto irrilevante". Così dopo tre anni si è pronunciato il giudice su un ragazzino che aveva rubato alcuni melograni dall'orto del vicino nel Padovano. Il tribunale dei minori di Venezia, competente per tutta la Regione, per una "bravata" di un ragazzino moldavo, ha impiegato quasi tre anni per pronunciarsi.

Il giovane, per festeggiare il suo compleanno, non aveva trovato di meglio di fare che sottrarre qualche frutto: colto in fallo dal padrone di casa l'aveva spedito dai carabinieri. Bolli, udienze, perizie psicologiche, parcelle degli avvocati e tanto altro per arrivare, alla fine, all'evidenza: "fatto irrilevante" dopo un periodo di tempo lunghissimo. Giustizia lumaca? Anche di più