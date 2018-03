"Allarme acqua alta", gli albergatori di Venezia furibondi per le previsioni meteo-catastrofe

Gli albergatori di Venezia starebbero valutando di muoversi a livello legale nei confronti di chi ha diffuso, per la settimana di Pasqua, previsioni meteorologiche particolarmente negative per la città lagunare. Secondo quanto riporta "Il Gazzettino", infatti, sul sito ilmeteo.it è stata prevista acqua alta un metro e mezzo tra sabato e domenica, e a quanto pare sono immediatamente piovute disdette.

Una situazione che, spiega il quotidiano veneto, ha indispettito gli albergatori veneziani anche perché il Centro maree del Comune, una delle istituzioni più affidabili per quanto riguarda la previsione dell'acqua alta in città, ha smentito ridimensionato i 150 centimetri segnalati dal sito nella notte tra sabato e domenica, indicandone invece al massimo 115. E lo stesso Centro spiega al Gazzettino che "le previsioni apparse su siti e social in questi giorni non sono da considerarsi attendibili, in quanto fatte con eccessivo anticipo rispetto all'evoluzione dei venti".