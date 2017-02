Aosta, crolla una cascata di ghiaccio: morti quattro scalatori italiani

Quattro persone sono morte e una donna è rimasta ferita in seguito al crollo di parte della cascata di ghiaccio "Bonne année " a Gressoney-Saint-Jean, in Valle d'Aosta . Le persone coinvolte nell'incidente erano impegnate nella scalata quando una parte della parete ghiacciata si è staccata dalla roccia. Le vittime sono italiane: tra di loro alcuni della provincia di La Spezia. La tragedia è accaduta dopo un rialzo termico di 17 gradi in due ore.

Valle dʼAosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti 1 di 5 Ansa Ansa Valle d'Aosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti 2 di 5 Ansa Ansa Valle d'Aosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti 3 di 5 Ansa Ansa Valle d'Aosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti 4 di 5 Ansa Ansa Valle d'Aosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti 5 di 5 Ansa Ansa Valle d'Aosta, si stacca parete di ghiaccio: 4 morti leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel Comune di Gressoney-Saint Jean alle 9 il termometro segnava -6,6 gradi e alle 11, ora dell'incidente, la temperatura era improvvisamente salita a 10,9 gradi: il dato, che confermerebbe l'ipotesi di un collasso del ghiaccio causato dal caldo, è riportato dalla stazione meteorologica regionale di Gressoney Bieltschocke.



Il racconto di due scalatori a pochi metri dal luogo del crollo - "Stavamo arrampicando quando abbiamo sentito un boato fortissimo. Poco dopo abbiamo sentito l'elicottero", hanno raccontato due scalatori che si trovavano su una cascata di ghiaccio, a poca distanza dal crollo. "Eravamo sulla cascata 'Ciampa', che a quell'ora non prendeva sole, mentre 'La Bonne année' era esposta", hanno spiegato i due, che dopo aver concluso la loro scalata sono tornati a valle e hanno appreso della tragedia. A intervenire sul luogo della tragedia sono stati gli uomini del soccorso alpino valdostano e dell'elisoccorso.



Due inglesi morti su una cascata in Francia - Un secondo incidente su una cascata di ghiaccio nella zona di La Grave, non lontano da Grenoble, in Francia, è costato la vita a due scalatori inglesi. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano Dauphiné Libéré. La tragedia è avvenuta a metà mattinata, quasi in contemporanea con quella di Gressoney-Saint-Jean.