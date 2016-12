Incidente in montagna, morta una bimba di tre anni in Valle d'Aosta

20:12 - Una bimba di tre anni di Milano, M.D., è morta dopo esser stata investita sulle piste da sci a Gressoney, in Valle d'Aosta. E' stata travolta da un altro sciatore, rimasto illeso, mentre faceva lezione di sci con un gruppo di coetanei. Trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Aosta, i medici non sono riusciti a salvarle la vita. In corso le indagini per accertare la dinamica dei fatti.

La piccola si trovava dietro un dosso - E' stata travolta mentre sciava con il maestro e si trovava dietro un dosso la bambina milanese morta a causa delle ferite riportate. La piccola è stata subito soccorsa da un medico rianimatore e da un traumatologo che stavano sciando nella zona. Pochi minuti dopo è giunto sul posto l'elicottero della Protezione civile valdostana che l'ha trasportata all'ospedale. Il decesso, secondo le prime informazioni, è avvenuto per un violento trauma riportato nell'urto. Le indagini sono affidate alla Forestale di Gaby.



A investire la bimba è stato un minorenne - Andava a forte velocità il ragazzo di 17 anni che ha investito la bimba di tre in Valle d'Aosta. Lo ha affermato il pm che si occupa del caso. Secondo gli inquirenti "il dosso era segnalato" e non ci sarebbe "la responsabilità del gestore delle piste".



Colpita al fianco e alla schiena - La bimba - Matilde D. - stava facendo lezioni con il maestro e altri coetanei quando su di lei è piombato il 17enne, di Chieri (Torino). L'urto è stato molto violento. La piccola è stata colpita al fianco e alla schiena. Altri due bambini sono stati investiti ma se la sono cavata con un grande spavento e qualche livido. A prestare i primi soccorsi sono stati un medico rianimatore e un traumatologo che stavano sciando nella stessa pista, una 'blu' classificata 'facile'. Alla bimba sono state praticate le manovre rianimatorie. Inutile l'intervento dell'elicottero per il trasporto all'ospedale di Aosta, dove è arrivata in condizioni disperate.