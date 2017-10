Vaccini, mamma porta il papà No-Vax in Tribunale: senza il suo consenso niente immunizzazione per la figlia

Finirà al Tribunale dei Minori il braccio di ferro tra una mamma che vuole far vaccinare la figlia di 13 mesi per iscriverla all'asilo, rispettando così l'obbligo legislativo, e un papà che è un fervente attivista No-Vax e che, quindi, non dà il suo consenso. A darne notizia sulle pagine de La Stampa è l'Associazione Luca Coscioni. La donna, che si è rivolta all'ente disperata per avere assistenza legale, denuncia: "Asl, carabinieri, assistenti sociali, scuola se ne lavano le mani. Io non posso firmare il modulo di consenso informato e dichiarare che anche l'altro genitore è d'accordo: sarebbe un falso passibile di denuncia".