Vaccini, ancora in calo papilloma: sotto 50% tra i più giovani

Continuano a calare le coperture per il vaccino contro l'Hpv, il virus responsabile di alcuni tipi di tumore, come quello alla cervice dell'utero. "I dati 2017, relativi alla coorte 2005, mostrano un ulteriore decremento nell'ultimo anno, visibile soprattutto per il ciclo completo". In questo gruppo solo il 64,3% ha effettuato la prima dose e solo il 49,9% il ciclo completo. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione resa nota dal ministero della Salute.