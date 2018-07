Vacanze estive, traffico da bollino rosso sulle autostrade per tutto il weekend

Weekend da bollino rosso su strade e autostrade di tutta Italia per l'inizio del grande esodo per le vacanze estive. Su tutta la rete è scattato lo stop alla circolazione dei veicoli pesanti che sarà in vigore sabato e domenica. Lungo la A22 del Brennero le condizioni sono particolarmente critiche, con code e rallentamenti che si ripercuotono anche sulle statali del Trentino Alto Adige.