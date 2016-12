Un adolescente su cinque è vittima del bullismo

In Italia 1 adolescente su 5 è fisicamente vittima del bullismo, in quasi l'80% dei casi a scuola, mentre 1 su 10 lo subisce on line o sui Social Network. Sono questi i dati di una recente indagine di SOS Il Telefono Azzuzzo Onlus e DoxaKids in vista del prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17, dove in 2300 piazze italiane, verranno consegnati fiori colorarati a chi sosterrà la campagna "Fiori d'Azzurro", nata con l'obiettivo di informare sul tema del bullismo.