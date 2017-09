Perugia, accoltella due giudici in tribunale: arrestato

Due giudici e un impiegato del tribunale di Perugia sono stati aggrediti a colpi di coltello da un 53enne, Roberto Ferracci, che è stato poi fermato mentre tentava la fuga. La polizia è intervenuta trovando l'assalitore, originario della provincia di Perugia, con il coltello ancora in mano e lo ha arrestato. I feriti, in condizioni non gravi, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in ambulanza. L'aggressione sarebbe avvenuta per vendetta.

La ricostruzione - Qualcuno ha suonato all'ufficio del magistrato Francesca Altrui, lei ha aperto la porta ed è stata accoltellata. Il suo collega, Umberto Rana, che era in una stanza accanto, ha sentito le urla ed è accorso per difenderla, restando anche lui ferito. Anche un impiegato amministrativo del tribunale civile di Perugia, intervenuto per difendere il giudice, è rimasto lievemente ferito per difendere. I tre sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi.



Il movente - L'aggressione sarebbe maturata in seguito all'esito di un procedimento civile risultato a lui sfavorevole del quale era titolare la dottoressa Altrui. Ferracci era proprietario di un albergo del quale recentemente è stato dichiarato il fallimento e avrebbe agito per vendetta.



Il ministro Orlando dispone le verifiche - "Non appena ho appreso la notizia del ferimento di due magistrati nel tribunale di Perugia ho immediatamente espresso la mia solidarietà ai due funzionari dello Stato colpiti", ha fatto sapere il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Ho inoltre già chiesto che siano subito svolte le necessarie verifiche per comprendere l'esatta dinamica dei fatti ed accertare le falle nel sistema di sicurezza".