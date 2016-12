6 febbraio 2015 I giudici respingono la richiesta di scarcerazione del mostro di Foligno Luigi Chiatti finita di scontare la pena dovrà passare almeno tre anni in un ospedale psichiatrico. Per i magistrati è ancora "socialmente pericoloso" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:04 - Il "mostro di Foligno", Luigi Chiatti, è ancora "socialmente pericoloso". E' quanto emerge dal provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha confermato la misura di sicurezza a suo carico. La decisione del magistrato di sorveglianza è stata presa sulla base delle valutazioni fatte su Chiatti nel carcere di Prato dove è detenuto. Nel 2015 finirà di scontare la sua pena e sarà trasferito in un ospedale psichiatrico.

La misura di sicurezza prevista nella sentenza di condanna stabilisce che Chiatti venga ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario una volta terminata la pena detentiva.



La condanna - Chiatti fu arrestato nell'agosto del '93 venendo condannato all'ergastolo in primo grado essendo stato ritenuto pienamente capace di intendere e di volere. In appello la pena venne però ridotta a 30 anni di reclusione dopo il riconoscimento della seminfermità di mente. Sentenza confermata in maniera definitiva dalla Cassazione. Il fine pena previsto inizialmente per Chiatti era nel 2023 ma a questa data vanno sottratti tre anni indulto e i periodi di liberazione anticipata.