Delitto Meredith, i ricordi del padre John

"Mia figlia Meredith, 21 anni, è stato assassinata il 1 novembre 2007 nella sua camera da letto a Perugia, in Italia, dove studiava presso l'Università per stranieri". Iniziano così i ricordi del padre di Mez, John Kercher, di prossima pubblicazione. "La mia famiglia ed io ora ci troviamo in un limbo che, temo, potrebbe non finire mai. Chiediamo esattamente quello che è successo in quegli ultimi momenti di Meredith".

"Meredith era una ragazza bella, intelligente e premurosa che tutti amavano, e la sua storia merita di essere raccontata", scrive, come anticipa il Daily Mail, il padre che descrive la vicenda giudiziaria in cui sono stati coinvolti Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede che ha appassionato i media e l'opinione pubblica americana e italiana.



"Amanda protagonista sui media"

Dopo l'assoluzione dei primi due, Kercher chiede che venga fatta luce sul delitto. Ma lo scopo del libro, spiega, è di bilanciare l'eccessiva esposizione mediatica della bella Amanda: "Libri sono stati scritti su di lei e si è girato addirittura un film per la televisione incentrato su di lei. Sembra come se Meredith sia stata dimenticata".



"Non spegnere i riflettori su Meredith"

Per questo "spero anche che questo libro potrebbe aiutare a mantenere Meredith sotto i riflettori, e, in qualche modo, mantenere viva la speranza di conoscere la verità sulla sua morte".



"Il telefono squillava a vuoto"

Il ricordo dell'ultima telefonata alla figlia. Mez, che sta andando a cena con alcuni amici, chiede al padre di risentirsi il giorno dopo. Cosa che non accadrà. A dargli la notizia è la sua ex moglie. "Una ragazza inglese è stata uccisa a Perugia. John è preoccupato ma pensa che vi siano molti studenti britannici in Umbria. Prova allora a chiamare la figlia ma il cellulare squilla a vuoto. Il presentimento sta diventando realtà.



"L'irritazione di Mez per Amanda"

Mez, racconta il padre, non sopportava Amanda perché spesso non lavava il bagno e perché portava in casa alcuni ragazzi. L'idea che l'antipatia tra le due potesse sfociare in un delitto "era però assurda".