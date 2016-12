Perugia, rapina in casa con stupro

foto Dal Web 16:33 - Una donna di circa 50 anni è stata violentata nel corso di una rapina in villa compiuta alla periferia di Perugia. Nell'abitazione si trovava in quel momento anche la nipote, di pochi anni, che comunque non ha assistito allo stupro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale del capoluogo umbro. - Una donna di circa 50 anni è stata violentata nel corso di una rapina in villa compiuta alla periferia di Perugia. Nell'abitazione si trovava in quel momento anche la nipote, di pochi anni, che comunque non ha assistito allo stupro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale del capoluogo umbro.

Dalle indagini è emerso che la rapina è stata compiuta da due uomini con il volto coperto e armati, forse di un fucile. Sono entrati nella villa, nella zona di Resina, intorno alle 22.30 cominciando a minacciare la donna, originaria del sud America, per sapere dove fosse la cassaforte e la chiave. Dopo uno dei malviventi - è stato accertato dagli investigatori - ha portato la cinquantenne in una taverna sottostante, violentandola.



I malviventi hanno atteso che tornasse a casa il proprietario dell'abitazione, un piccolo imprenditore, e la compagna, figlia della donna violentata. Si sono quindi fatti indicare dove fosse la cassaforte e consegnare la chiave. Hanno così prelevato preziosi e contanti per un valore di 20 mila euro, nonché di una pistola (priva di caricatore) dell'uomo.



I rapinatori hanno legato con i fili dei caricabatteria dei telefoni cellulari tutte le persone presenti e sono fuggiti. Il proprietario della villa è riuscito comunque a liberarsi e a dare l'allarme ai carabinieri.