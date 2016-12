6 luglio 2014 Perugia, spara alla ex convivente e al figlio di due anni poi tenta il suicidio in strada Ferita anche un'amica della donna. I quattro sono gravissimi. L'uomo non accettava la fine della storia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Riccardo Bazzurri, 32 anni, non accettava la fine della storia con la sua compagna, così ha aperto il fuoco in strada contro Ilaria, l'ex convivente 24enne e il figlio di due anni, poi ha tentato il suicidio sparandosi un colpo alla testa. Il bilancio è di quattro feriti gravi, tra loro c'era anche un'amica della donna, di 34 anni, anche lei si chiama Ilaria. L'aggressione è avvenuta a Ponte Valleceppi, alla periferia di Perugia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che Bazzurri, un carrozziere incensurato, abbia sparato 3 o 4 colpi con la sua Beretta calibro 9 regolarmente denunciata, trovata a terra con il caricatore pieno di proiettili. Quando ha aperto il fuoco, il bimbo era in braccio alla madre, seduta al posto del passeggero nell'auto dell'amica. Il gruppo stava andando in piscina.



Sia il piccolo sia la madre sono stati colpiti alla testa, non è chiaro se dallo stesso proiettile. La donna è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Perugia, il bimbo è stato trasferito in elicottero al Meyer di Firenze. Meno gravi le condizioni dell'amica della donna, colpita tra addome e torace, e ora ricoverata nell'ospedale del capoluogo umbro dove sarebbe cosciente.



L'uomo è giunto nei pressi della casa dove si è poi consumata l'aggressione con la sua Fiat Punto, parcheggiata lungo una stradina poco distante dall'abitazione dell'amica dell'ex compagna. Sul posto si è subito recato anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che si è poi allontanato senza fare dichiarazioni. Un testimone ha raccontato a Umbria24 diu aver "sentito gli spari e sono corso in strada: ho visto una scena spaventosa. Su un'auto una donna ferita che è riuscita ad aprire lo sportello e poi si è accasciata. Dentro la macchina feriti c'erano anche un bambino di circa 3 anni e un’altra donna. Vicino all'auto un uomo, forse colui che ha sparato, a terra sembrava morto".



L'ex compagna non aveva risposto al telefono - C'è stata una lite tra il carrozziere perugino e l'ex convivente prima che l'uomo sparasse. E' quanto emerso dalle indagini dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore di Perugia Manuela Comodi. Sembra infatti che Ilaria non avesse risposto a una telefonata dell'ex compagno dal quale si era separata da settembre. Tra i due c'erano quindi stati dissidi legati anche al mantenimento del figlio e al fatto che l'uomo non accettasse la separazione. Episodi comunque mai denunciati. Stamani Bazzurri era riuscito a sapere che la donna si sarebbe recata dall'amica a Ponte Valleceppi per poi andare in piscina. Non è chiaro se al suo arrivo il 32enne fosse già lì o sia arrivato dopo. Quando l'amica è scesa di casa ha trovato i due che stavano discutendo. Le donne e il bambino sono poi saliti in auto per andarsene e a quel punto il carrozziere ha sparato



Gravissime le condizioni del piccolo - Sono gravissime le condizioni del bimbo di due anni raggiunto stamani alla testa da un colpo di pistola sparato dal padre a Perugia e trasferito all'ospedale pediatrico Meyer. I medici fiorentini hanno già eseguito un'altra tac che ha evidenziato un peggioramento delle sue condizioni. Da qui la decisione di applicare un monitoraggio per tenere sotto controllo la pressione endocranica.



Operate le due donne ferite - E' stata operata la giovane madre ferita. Le sue condizioni restano gravissime, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia. L'intervento è stato compiuto dai medici della struttura complessa di neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia. Il dottor Berardino Vittoria ha spiegato che "tecnicamente l'operazione è riuscita, ma non è assolutamente possibile fare previsioni sul decorso clinico". Operata da una equipe di otorinolaringoiatria - diretta dal professor Gianpietro Ricci - anche l'altra donna rimasta ferita. Ha riportato una "grave" frattura alla mascella. Anche per lei i medici si sono riservati la prognosi.