Trento, a processo per stupro di gruppo anche tre ragazzine: "Mi tenevano polsi e gambe"

Era intervenuta per sedare una rissa e si è ritrovata coinvolta in un tentativo di stupro di gruppo. E' la notte del 26 settembre 2015 quella che una 22enne di Trento non potrà dimenticare e che dovrà ripercorrere nel corso del processo che si apre e che vede alla sbarra tre giovanissime, oltre a un 24enne italiano e un marocchino di 62. Quella notte la giovane intervenne con un amico all'interno di un parco per dividere i litiganti, ma... "Le ragazzine mi tirarono per i capelli e mi tenevano polsi e gambe, mentre venivo palpata", è il racconto che la vittima fece ai sanitari dell'ospedale, dopo che era riuscita a mettersi in salvo.