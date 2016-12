Morto durante un lancio in Svizzera il base jumper Uli Emanuele: stava seguendo come cameraman un amico

Il 29enne base jumper altoatesino Uli Emanuele è morto durante un lancio in Svizzera , dove si trovava per effettuare riprese per un nuovo video. Il giovane atleta era diventato una star di internet nella sua specialità, il volo con la tuta alare , per i video che lo riprendevano mentre attraversava un anello di fuoco e la "cruna d'ago" di una roccia.

Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 1 di 8 Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 2 di 8 Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 3 di 8 Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 4 di 8 Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 5 di 8 Ansa Ansa Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 6 di 8 Ansa Ansa Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 7 di 8 Ansa Ansa Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino 8 di 8 Ansa Ansa Uli Emanuele, i lanci del base jumper altoatesino leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo l'emittente altoatesina Video33-Sdf, il 29enne si era lanciato da una montagna in compagnia di due amici, quando si è schiantato contro la parete rocciosa.



Uli Emanuele infatti non è morto durante una delle sue imprese impossibili, ma facendo da cameraman per un amico. I due si sono lanciati assieme dalla Black Line Exit sulla Muerrenfluh, sopra Lauterbrunnen. L'altoatesino stava seguendo in volo, a pochi metri di distanza, l'amico, quando qualcosa è andato storto.



Dopo una curva a destra ha perso stabilità, ha iniziato ad avvitarsi, per poi schiantarsi contro la parete. La sua salma è stata recuperata dall'elisoccorso svizzero, che lo stesso giorno era già intervento per un altro base jumper, morto a sua volta.



Mentre i genitori si sono messi in viaggio da Pienta di Laives, un paesino a sud di Bolzano, per riportare a casa loro figlio, sul profilo Facebook sono arrivati i primi messaggi di condoglianze. L'ultimo post, l'aveva pubblicato poche ore prima, documentando un lancio sulle Dolomiti a 3.100 metri. Per una tragica fatalità questa foto di un tramonto con lui pronto a lanciarsi dal balcone di roccia è stata la sua ultima.