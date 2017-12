Il più triste Natale di Cles, bimbo muore nel sonno: genitori medici non riescono a salvarlo

Quando la morte arriva all'improvviso è come un pugno nello stomaco. Se poi a morire è un bimbo di sei anni, vivace e giocherellone come possono esserlo i bimbi di quell'età, è anche peggio. Mario De Luca se n'è andato all'improvviso, il suo cuore nella notte tra domenica e lunedì si è fermato. Nemmeno i suoi genitori, entrambi medici, sono riusciti a salvarlo. Un'intera comunità, quella di Cles (Trento), è sotto shock.

Sarà un Natale triste quello che si sta per celebrare nella piccola Cles che oggi ha dato l'ultimo addio al piccolo Mario. Un malore improvviso, "cause naturali" hanno stabilito i medici dell'ospedale trentino dove i genitori hanno tentato un disperato salvataggio.



Impossibile prevedere questa tragedia, si dice. La mamma di Mario è pediatra, il papà oculista: eppure nessun segnale aveva dato il fisico di Mario. Giocava, era allegro, vivace. Un bambino normale. Ma qualcosa evidentemente nel suo cuore non andava.



Uno psicologo è stato chiamato per assistere anche i compagni della prima elementare che Mario frequentava. Impossibile cercare di capire quello che invece prova la famiglia del bimbo. Oltre al padre e alla madre c'è anche una sorella, di due anni più grande, che oggi piange questa perdita incolmabile. Per due giorni la città, in segno di lutto, ha spento le luminarie di quello che sarà il più triste Natale mai vissuto da questa comunità.