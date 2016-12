foto Ansa

12:40

- Un uomo ha percosso la moglie di 40 anni a tal punto da provocarle un malore e l'aborto del figlio che portava in grembo da tre mesi. Il 42enne marocchino è stato così arrestato dai carabinieri di Rovereto a conclusione di un'indagine iniziata nel 2010. All'epoca i militari erano intervenuti per delle liti in famiglia. Il mese scorso la donna, in seguito all'ennesimo litigio, si è presentata in ospedale dove ha abortito. Da lì l'arresto.