Alto Adige, incidenti in montagna: un bimbo tedesco precipita e muore

Tragedia in Alto Adige: un bambino tedesco di 8 anni è morto per un incidente in montagna avvenuto nei pressi dei Laghi di Campolago, nell'area di Maranza. Il ragazzino, assieme ai genitori e ai due fratelli, stava percorrendo un sentiero che presenta alcuni tratti attrezzati ed è considerato di media difficoltà. Una volta superato uno dei punti più critici del percorso, il bimbo ha messo un piede in fallo precipitando per oltre 200 metri.