Treni troppo cari per i pendolari, tutta colpa di un algoritmo sbagliato Anche Trenitalia lo ha riconosciuto: extracosti fino al 33% in più negli ultimi dieci anni. Assoutenti chiede il riallineamento dei prezzi da aprile. Altrimenti si va in tribunale

Trentatré euro di troppo sulla Torino-Milano, 38 sulla Milano-Genova, 16 sulla Padova-Bologna. I pendolari che viaggiano su Trenitalia pagano in molti casi più del dovuto. C'è una formula matematica basata su un algoritmo che serve infatti a calcolare le tariffe. E adesso le associazioni dei pendolari hanno dimostrato che quell'algoritmo è sbagliato. E minacciano di andare in tribunale per farsi risarcire.

Da tempo le organizzazioni che tutelano chi viaggia in treno, coordinate da Assoutenti, lo denunciavano: affermavano che quegli aumenti che si continuavano ad applicare sui pendolari, in particolare le tariffe per i viaggi sovraregionali, venivano ottenute da calcoli errati. E adesso finalmente c'è la prova. Quell'algoritmo viene utilizzato da ben dieci anni a scapito di chi i treni li usa pressoché quotidianamente per andare a lavorare. L'errore consiste nel fatto che non è stato mai considerato che la tariffa deve essere progressivamente abbattuta sulla base di un calcolo inversamente proporzionale ai chilometri percorsi: più viaggi, meno paghi. Un errore che Trenitalia è stata costretta in sostanza a riconoscere.



Adesso sarà la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a pronunciarsi in materia. E' compito degli enti locali, ai quali si deve la formulazione delle tariffe, pensare a garantire i soldi necessari sulla base degli impegni con Trenitalia, che a perderci sulle cifre concordate non ci pensa neanche.

