Tir cisterna tampona un'auto sulla A12: morti due gemellini, gravissima la mamma

La famiglia, che risiede nel Milanese, viaggiava in direzione nord e sulla corsia di sorpasso a bordo di una Nissan Qashqai quando l'auto è stata stretta contro il guard rail. L'impatto è stato devastante. Il padre dei due gemellini ne è uscito miracolosamente illeso, mentre i suoi figli sono morti dentro quell'abitacolo diventato un ammasso informe di lamiere del quale è rimasta prigioniera anche la madre.



Per oltre un'ora l'autostrada Genova-Rosignano è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati: l'autocisterna del gruppo lombardo Eugenio Ferrari, specializzato nel trasporto di sostanze chimiche, era carica di una soluzione corrosiva che fortunatamente non è fuoriuscita.



I corpi dei gemellini sono stati trasportati all'istituto di medicina legale di Pisa per essere sottoposti all'autopsia. La mamma è stata invece trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa: ha subito molteplici fratture, ma a tarda ora i medici non si erano ancora espressi sulle sue condizioni. Anche lei è rimasta a lungo schiacciata all'interno dell'abitacolo, o di quello che ne era rimasto, e non è stato semplice liberarla dalle lamiere.