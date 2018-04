Prato, restituita al ragazzo autistico la bici rubata a Pasqua

Il primo aprile la notizia del furto del tandem dal garage di casa ha fatto il giro del web dopo un messaggio postato sui social dal papà del 14enne. "Mi hanno rubato il tandem ed il sorriso! Aiutami a ritrovarlo!", si leggeva. Da lì alla mobilitazione il passo è stato breve, perché quello non era un tandem come tutti gli altri, ma un modello particolare, realizzato nel Nord Italia su progetto americano, con la seduta del passeggero davanti e la postazione per pedalare dietro. L'unico modo per l'adolescente di muoversi, vista la disabilità. Nella convinzione che ormai non ci fosse alcuna speranza, un imprenditore di Conegliano Veneto, che ha chiesto di rimanere anonimo, si è anche offerto di ricomprarla.



A dieci giorni di distanza però un cittadino ha restituito la bicicletta alla polizia, che poi ha provveduto a riconsegnarla alla famiglia. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire quale ruolo abbia avuto esattamente lo straniero nella vicenda. La consegna del mezzo ai genitori del 14enne è avvenuta questa mattina in occasione della festa della polizia di Prato. Il padre del giovane, visibilmente commosso, ha ringraziato le forze dell'ordine e la città per l'interessamento alla storia.