Prato, rubano la bici a un bimbo autistico: gara di solidarietà per ricomprarla

Un appello su Facebook ha scatenato una grande gara di solidarietà a Prato in favore di Edoardo, un ragazzo autistico di 14 anni a cui, proprio nel giorno dedicato all’autismo, i ladri hanno sottratto la sua bicicletta terapeutica: un tandem che rappresentava per lui l’unico legame con il mondo esterno. La storia ha fatto il giro del web arrivando sulle testate nazionali fino al salotto di Mattino Cinque dove i genitori, Fulvia e Umberto, raccontano la solidarietà da cui sono stati letteralmente travolti. "Non ci aspettavamo tutto questo, c’è stato tanto clamore e ci sono state tantissime persone che si sono rese disponibili a ricomprare questa bicicletta".



C’è poi un imprenditore veneto, che ha preferito rimanere nell’anonimato, che ha già confermato l’acquisto del nuovo tandem. Un gesto che accende gli occhi del papà Umberto: "Il nostro sogno è andare a Santiago ma ora vogliamo aiutare anche gli altri. È giusto che si faccia qualcosa in più anche per le altre 600mila famiglie come noi".