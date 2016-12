Prato, parroco picchiato dopo la messa di Natale: via i soldi per i bambini africani

Aggredito, picchiato e derubato al termine della messa di Natale. E' accaduto a don Massimo Malinconi, parroco di San Pietro a Mezzana, frazione di Prato. Il sacerdote stava rientrando in canonica quando sono spuntate quattro persone vestite di nero e con il passamontagna in testa. Hanno portato via le donazioni raccolte tra i fedeli per i bimbi orfani dell'Africa. Lo sfogo del prete su Facebook: "Una brutta esperienza".