Pisa, precipita ascensore: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite agli arti inferiori, sembra in modo serio, dopo che l'ascensore del condominio dove abitano, a Pisa, si è sganciato dal suo cavo ed è precipitato nel pozzetto per circa 10 metri. Sul luogo dell'incidente sono giunti ambulanze, vigili del fuoco e una volante della polizia. Si indaga sulle cause, valutando se si è trattato di cattiva manutenzione o di un guasto improvviso.