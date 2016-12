Una donna ha ucciso il compagno a Piombino, pare nel corso di una violenta lite, nella casa in cui vive la coppia. L'omicidio è avvenuto alle prime ore di venerdì. Lei avrebbe afferrato un coltello e colpito l'uomo all'addome. Portato in ospedale è morto in seguito ad una grave emorragia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna è in stato di arresto.