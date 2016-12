Mirco Alessi, il killer di Firenze: da venditore di borse e padre di famiglia a spietato omicida

La svolta circa un mese fa, proprio quando aveva cambiato il suo profilo su Facebook, modificando la foto precedente con una da duro: occhiali scuri, sigaretta in bocca, barba lunga e incolta. Un look da "bello e dannato", avrebbe detto un'amica, come scrive il "Corriere della Sera".



Sul social Alessi si definiva titolare di un inesistente sexy-shop e nella vita vera, pare, era ossessionato da sesso e trasgressione, come dicono i suoi genitori, che hanno cercato disperatamente di convincerlo a costituirsi dopo il duplice omicidio. A loro aveva fatto una telefonata dopo il massacro. Ma lui non li ha ascoltati, ha spento il telefono e ha continuato la sua fuga disperata. Poi, l'arresto nella notte.