Lucca: madre e bimba investite da un'auto, gravi in ospedale

Stava attraversando a piedi una strada di Querceta (Lucca) con la sua bambina di tre anni quando è stata investita da un'automobile. Madre e figlia sono state subito soccorse e ricoverate in ospedale. La bimba ha subito diversi traumi ed è stata trasferita in elicottero in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze, la madre è stata portata in codice giallo al Versilia di Lido di Camaiore.