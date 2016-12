Livorno, arrestata infermiera: avebbe ucciso 13 pazienti in un ospedale di Piombino

I carabinieri del Nas di Livorno hanno arrestato un'infermiera con l'accusa di omicidio volontario continuato . La donna, impiegata all'Ospedale civile di Piombino , avrebbe ucciso 13 pazienti tra il 2014 e il 2015. Tutti erano ricoverati, a vario titolo e per diverse patologie, presso l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio.

Un farmaco non previsto dalle terapie prescritte ai pazienti: sarebbe stata questa "l'arma" usata per uccidere. Il medicinale non figurerebbe nei piani terapeutici dei pazienti dell'ospedale toscano.