La folle manovra di un Tir sulla A15, autista denunciato

Le immagini diffuse su Twitter dalla polizia stradale fanno venire i brividi: un autista di un Tir lungo 18 metri compie una manovra che definire azzardata è poco. Sull'autostrada A15, in prossimità di Pontremoli (Massa Carrara), il mezzo inverte il senso di marcia incurante delle auto in arrivo. L'uomo, 30 anni, è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e gli è stata revocata la patente: non potrà circolare per tre mesi.